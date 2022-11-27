48,4 milyar TL kimlerin cebine gitti? 3 yıldır gizlenen ihaleler ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sayıştay’ın itirazına rağmen yıllardır gizlediği hızlı tren, metro ve tramvay hattı ihalelerini açıkladı.

Birgün'den İsmail ARI'nın haberine göre; Çok sayıdaki ihalenin AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketlere verildiği ortaya çıktı. 9 ayrı ihaleyle Kolin, Kalyon, Rönesans, Taşyapı, Söğüt İnşaat, Güryapı, Fernas ve Atis Asfalt gibi yandaş şirketlere yaklaşık 48,4 milyar TL bedelinde verildi.

Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen ‘pazarlık’ usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır ‘adrese teslim ihale’ olarak yorumlandı.

17-25 ARALIK’TA GÖZALTI

2 Ekim 2019’da “Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi – Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri İle Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” adı altında düzenlenen ihale de 22 Kasım’da açıklandı. 38 ay boyunca saklanan ihalenin Çin merkezli China National ile Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı İnşaat Taahhüt iş ortaklığına 1 milyar 433 milyon avroya verildiği belirtildi. Şirketlere yapılan ödemenin güncel kurla TL karşılığı ise yaklaşık 28 milyar TL’yi buluyor.

İhalenin verildiği şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, "İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” ifadelerini kullandı. Turanlı'nın eski ortağı Mustafa Ezici, FETÖ'cü olduğu ve örgütün paralarını yönettiği iddiasıyla Turanlı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

KOLİN’E İHALE YAĞDI

Kamu İhale Bülteni’ndeki bilgilere göre, 17 Şubat 2022'de “AKM- Gar- Kızılay Metro Hattı Makas Yapısı ve Kuyruk Tünelleri İnşaatı” adı altında ihale düzenledi. İhalenin 23 Kasım’da açıklanan sonucuna göre, ihale 225 milyon TL’ye Kolin İnşaat’a verildiği açıklandı.

2 Eylül 2021'deki “Anamur İskelesi İdari Bina İnşaatı” ihalesinin sonucu da 13 ay sonra açıklandı. 3 Kasım’da açıklanan ihale sonucuna göre, ihale 4 milyon 699 bin TL’ye Kolin Holding’e bağlı KL Yapı’ya verildi.

Bakanlık 3 Ağustos 2021 tarihinde de “Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım Ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Sonuç 16 ay sonra, 23 Kasım’da açıklandı. İhale 479 milyon 849 bin TL’ye Kolin’e verildi.

Kolin İnşaat, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmezi şirketler sıralamasında başı çekiyor. Dünya Bankası’nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde, Türkiye’den beş şirket ilk 10’da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.

İBB PARASINI HACZETTİRDİ

Bakanlığın 22 Eylül 2021’de “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” adı altında düzenlediği ihale de 22 Kasım’da açıklandı. 14 Ay boyunca gizlenen ihalenin yaklaşık 380 milyon TL’ye Atis Asfalt isimli şirkete verildiği belirtildi.

Atis'in büyük ortaklarından Metin Güneş'e ait MET-GÜN İnşaat, geçten temmuz ayında yine gündemdeydi. Şirket AKP döneminden kalan asfalt işi alacağı için İBB'nin bankadaki “haczedilemez” hesaplarındaki 565 milyon lirasını haciz yolu ile aldı. Üstelik bu para, İBB'nin metro projesi için aldığı yurtdışı kredisiydi. Kanuna göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri haczedilemiyor.

31 Mayıs 2021'de “Altunizade-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri İle Araçlarının Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin 1 milyar 185 milyon TL bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat, Fernas İnşaat ile Güryapı Restorasyon Taahhüt isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığına verildiği açıklandı. İhalenin sonuç ilanı ise 23 Kasım’da yayımlandı.

İhalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan Çelikler Taahhüt İnşaat Şirketi, Çelikler Holding'e bağlı. Holdingin işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı 2020 yılın başlarında filtre takmadığı için mühürlenmişti.

RÖNESANS VE KALYON

20 Ağustos 2020’de düzenlenen “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini” ihalesinin sonucu da 22 Kasım’da duyuruldu. Tam 27 ay gizlenen ihalenin Beşli Çete içerisinde yer alan Kalyon İnşaat’a 9 milyar 449 milyon TL’ye verildiği belirtildi.

14 Temmuz 2020’de “Mersin-Adana- Osmaniye - Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini” adı altında düzenlenen ihale de 28 ay gizlendikten sonra açıklandı. Bu ihale de AKP’ye yakınlığıyla bilinen, Cumhurbaşkanlığı sarayları ile şehir hastaneleri inşa etmesiyle kamuoyunda tartışmalara neden olan Rönesans Holding’e 6 milyar 749 milyon TL’ye verildi.

İHALELER GİZLENEMEZ

Eski Sayıştay Denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Kadir Sev ihalelerin gizlenmesini eleştirdi. Sev şu ifadeleri kullandı:

“Kamu ihalelerinde ve yönetimlerinde artık gizlilik esas. Her dediklerinin tersini yapıyorlar. ‘Şeffaflık’ dediler ama ihaleleri gizliyorlar. Sayıştay yıllardır pazarlık usulüyle yapılan ihaleleri eleştiriyor. Ancak idareler bu usülden yine de vazgeçmiyorlar.”