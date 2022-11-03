Metrobüs durağında kadının silahla katledilmesi kamerada

DHA - Olay, bugün 14.00 sıralarında Beylikdüzü metrobüs durağında gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre Sadrettin Ö., Neriman Sakallı (37) ile tartışmaya başladı.
Kadın kaçmaya başladı. Ancak peşinden koşan Sadrettin Ö., yakaladığı kadını silahla vurdu.
Saldırgan aynı silahla başına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sadrettin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede can verdi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Öte yandan kadının darbedilip silahla vurulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadını darbeden kişi, daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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