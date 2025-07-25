Metrobüs durağında korkunç olay! Tek darbesi ile öldürdü: 15 yaşında katil oldu

İstanbul’un en yoğun toplu taşıma noktalarından biri olan Mecidiyeköy metrobüs durağında, vicdanları sarsan bir cinayet yaşandı. Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği meydanda 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, metrobüse binmek üzereyken bir kişi ile çarpıştı. Çarpma ile başlayan tartışma ölümle bitti.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre. Çarpma sonrasında öfkeye kapılan 15 yaşındaki lise öğrencisi U.K., Gürsoy’u itilerek düşürdü. Dengesini kaybeden yaşlı adam, kalabalığın ortasında yere savrularak başını beton zemine çarptı. Görgü tanıklarına göre, olay son derece ani gerçekleşti ve Gürsoy uzun süre hareketsiz kaldı.

U.K.’nin ifadesine göre, “Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, hafifçe ittirdim.” dedi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gürsoy, ağır yaralı olarak ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiği tespit edildi ve yoğun bakım servisine alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Sezgin Gürsoy 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Sezgin Gürsoy’un ölüm sonrası 15 yaşındaki genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık kararıyla adliyeye sevk edilen genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasının ise olayın tanığı olarak ifade vereceği açıklandı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, olayın güvenlik kameraları ve çevre tanıklarının ifadeleri dosyaya eklenmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.