Metrobüs hattında 45 günlük yol çalışması. İstanbullular dikkat! İki şeride düştü

İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında gerçekleştirilen "Beyaz Yol" çalışmaları, verilen aranın ardından yeniden başladı.

45 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, metrobüs hattındaki çalışmaların yaklaşık 45 gün sürmesi planlanıyor.

YOL İKİ ŞERİDE DÜŞTÜ

Bu süreçte, D-100 kara yolunun Kadıköy istikameti üzerinde trafik akışı 2 şeride düşürülecek. Bu durum, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden olabilir.

Yolcuların mağdur olmaması için metrobüs araçlarında ve duraklarda sık sık anonslar yapılacak, ayrıca duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri yolculara yardımcı olacak.

Çalışmalar süresince yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.