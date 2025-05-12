Metrobüs şoförü hakkında flaş karar! 1 kişi hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metrobüs şoförü hakkında flaş karar! 1 kişi hayatını kaybetmişti

Son dakika... İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada metrobüsü kullanan şoför Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beylikdüzü’nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

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Görüntülerde metrobüse çarpan araç içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.

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1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansımıştı .Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyordu.

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

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