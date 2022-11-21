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Metrobüs şoförü köprüde motosiklet sürücüsüne kalkan oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne, metrobüs siper oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:19
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Metrobüs şoförü köprüde motosiklet sürücüsüne böyle kalkaln oldu

Metrobüs şoförü köprüde motosiklet sürücüsüne kalkan oldu
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan rüzgar nedeniyle bir motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çekti. Motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgardan etkilendiğini gören metrobüs şoförü metrobüsle, motosiklet sürücüsüne siper oldu. O anlar arkada seyir halinde olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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