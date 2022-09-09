Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2'si ağır 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatılırken Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

YAYA TRAFİĞİ OLUŞTU

Kazanın ardından metrobüs durakları kapatıldı, turnikelere şeritler çekildi. Durakların ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir bilgi gelmedi.

Bahçelievler Yenibosna durağından gelen görüntülerde kaza sonrası metrobüs yolunda yaya trafiği oluştuğu görülüyor.