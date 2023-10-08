Metrobüste iğrenç taciz. Adam genç kıza yüzlerce kişinin içinde bunu yaptı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu M. A. (20), okula gitmek için bindiği metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildiği öne sürüldü. M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından darbedilerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Metrobüste iğrenç taciz. Adam genç kıza yüzlerce kişinin içinde bunu yaptı

İstanbul'da üniversitede okuyan M. A., Salı günü sabah okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre, Haramidere'den metrobüse binen M.A, otururken bacağına temas edildiğini farketti. Çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini fark etti. Olayın şokuyla bağıran M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı. Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi darbederken, şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü. Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

"BANA BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE SORDU"

Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti. M.A., "Sabah üniversiteye gittiğimde metrobüse biniyorum. Metrobüse bindim çok kalabalık bir ortam vardı. Ben oturdum, adam ayakta duruyordu. Çok kalabalıktı. Ayağımda bir sıcaklık hissettim. Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim. Ondan sonra ben 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım. Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı. Bu durumu başkaları da gördü, şahitlerim var. Ondan sonra bağırmaya başladım. Sefaköy'de metrobüsten indik. Orada polisler geldi. Aldılar karakola gittik. Ben burada yabancı bir öğrenciyim. Bu şoku hala atlatamıyorum. Çok korktum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Çok kötü oldum. Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum. Metrobüstekiler de dövmeye başladılar. Gözaltına alındı sonrasında tutuklandı" dedi. Şikayet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

istanbulda-universite-ogrencisine-metrobuste-taciz-iddiasi-8488-dhaphoto1.jpg

istanbulda-universite-ogrencisine-metrobuste-taciz-iddiasi-8488-dhaphoto2.jpg

istanbulda-universite-ogrencisine-metrobuste-taciz-iddiasi-8488-dhaphoto3.jpg

istanbulda-universite-ogrencisine-metrobuste-taciz-iddiasi-8488-dhaphoto4.jpg

istanbulda-universite-ogrencisine-metrobuste-taciz-iddiasi-8488-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu Spor
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü Gündem
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü
Antalyaspor başkanı ortak karar verdik dedi. TFF'nin Nuri Şahin'e yaptığı teklifi açıkladı Spor
Antalyaspor başkanı ortak karar verdik dedi. TFF'nin Nuri Şahin'e yaptığı teklifi açıkladı
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler? Gündem
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler?
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor Dünya
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti Gündem
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti
Kaybolarak mahsur kalan keçinin imdadına itfaiye yetişti Gündem
Kaybolarak mahsur kalan keçinin imdadına itfaiye yetişti