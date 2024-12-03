İnanılmaz kaza: Yolcu hareket halindeki metrobüsten yola fırladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt Saadetdere'de seyir halinde giden metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Fırlayan kapak kapıya çarptı. Metrobüsteki yolcu yola fırladı.

Olay, saat 15.00 sıraların İstanbul Esenyurt Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.

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Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.

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