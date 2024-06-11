Metrobüste kadınların bacak bacak üstüne atma tartışması

Metrobüste akılalmaz bir tartışma yaşandı. Koltukta oturan bir kadın bacak bacak üstüne attığı için başka bir kadın yolcu tarafından tepki ile karşılandı.

Ayakta olan kadın yolcu “Burası toplu taşıma bacağın ağrıyorsa taksiye bineceksin” dedi.

Oturan ve bacak bacak üstüne atan kadın ise “Sanane sana mı soracağım” şeklinde cevap verdi.

Devamında ayakta olan kadın yolcu “Sanane sanane ki ne kelime” deyince vatandaşlar araya girdi.

Bir erkek yolcu “Abla bu tarafa gelsene” dediği ve kadının yer dğeiştirdiği görüldü.

Şaşkınlığını gizleyemeyen kadın “Bacak bacak üstüne atıyorum diye bana diyor ki terbiyesiz” diyerek söylendi.

Devamında ise kadınlar birbirlerine terbiyesiz şeklinde çıkıştılar. Bacak bacak üstüne atan kadın “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum bacak bacak üzerine attım diye” şeklinde tepki gösterdi.

Araya diğer vatandaşların girmesi ile tartışma son buldu.

YORUMLAR ARDI ARDINA GELDİ

Öte yandan kadına hem tepki gösterenler hem de destek çıkanlar oldu.

İşte yorumlar:

Olay giyim tarzı veya müstehcenlikle ilgili değil, oturma şekliyle başkasına fiziki rahatsızlık vermesi.

Kadına vuruyor bacağı ondan itiraz ediyor kadın.

Toplu taşıma araçlarında oturma da bir garip sanki evinin odasında oturur gibi bacaküstüne atilmaz.

Sananeeeee be kadın.