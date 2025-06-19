Metrobüs'te yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün lastik kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün lastik kısmından dumanlar yükseldi.

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Küçükçekmece ilçesi Sefaköy durağına yaklaşan bir metrobüsün arka lastiklerinden dumanların yükseldiğini fark eden yolcular büyük panik yaşadı.

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YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Şoför, aracı emniyetli bir şekilde durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı.

Şoförün hızlı müdahalesiyle lastik kısmından yükselen dumanlar büyümeden kontrol altına alındı.

Yolcular, bir süre metrobüs yolunda bekletildikten sonra yoldan geçen diğer metrobüslere yönlendirildi.

Yaşanan olay nedeniyle metrobüs yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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