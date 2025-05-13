Metrobüs'te yangın paniği. Korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Metrobüs'te yangın paniği. Korku dolu anlar

İstanbul'da metrobüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldükten sonra seferler devam etti.

Kağıthane'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağında meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

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Yangın, saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

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Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının söndürülmesinin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.

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