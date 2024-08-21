Metroda cinsel ilişkiye giren çifte suçüstü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metroda cinsel ilişkiye giren çifte suçüstü

Güney Amerika ülkesi Meksika'da yaşanan bir olay görenlere "Bu kadarı da olmaz!" dedirtti.

Meksika Polisi PBI tarafından yapılan resmi açıklamada ülkenin işlek metro istasyonlarında Indios Verdes'e giden koridorda kendisini plastik torbalarla gizlemeye çalışan bir kadınla arkasında hareket etmekte olan bir adamın bildirilmesi üzerine zaman kaybedilmeden olay yerine ulaşıldığı söylendi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, belini siyah plastik torbalarla kapatarak eylemi gizlemeye çalışan kadın ile erkeğe "suçüstü" yaptı.

Yapılan açıklamada kadının 19 yaşındaki Yanei, erkeğin ise 37 yaşındaki Rafael olduğu ve çiftin yakınlardaki bir telefon şirketinde çalıştıkları belirtildi.

Polis ahlaki suiistimal nedeniyle çifti CUH-4 Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi.

3166401.webp

pareja-mantiene-relaciones-sexuales-en-metro-la-raza-0.jpg

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Ekmeğe gizli zam Ekonomi
Ekmeğe gizli zam
Erol Bulut Beşiktaş'ı havalara uçurdu Spor
Erol Bulut Beşiktaş'ı havalara uçurdu
Balık tutmak isterken denize düştü, ölümden döndü Yerel Haberler
Balık tutmak isterken denize düştü, ölümden döndü
Hakan Fidan Blinken ile görüştü Gündem
Hakan Fidan Blinken ile görüştü
Nafakadan kurtulmak için yeni yöntem buldu Ekonomi
Nafakadan kurtulmak için yeni yöntem buldu
Aleksandr Sobolev imzayı attı Spor
Aleksandr Sobolev imzayı attı
Bursa'da akıl almaz olay: Çanta para doluydu Yerel Haberler
Bursa'da akıl almaz olay: Çanta para doluydu