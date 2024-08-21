Metroda cinsel ilişkiye giren çifte suçüstü

Meksika Polisi PBI tarafından yapılan resmi açıklamada ülkenin işlek metro istasyonlarında Indios Verdes'e giden koridorda kendisini plastik torbalarla gizlemeye çalışan bir kadınla arkasında hareket etmekte olan bir adamın bildirilmesi üzerine zaman kaybedilmeden olay yerine ulaşıldığı söylendi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, belini siyah plastik torbalarla kapatarak eylemi gizlemeye çalışan kadın ile erkeğe "suçüstü" yaptı.

Yapılan açıklamada kadının 19 yaşındaki Yanei, erkeğin ise 37 yaşındaki Rafael olduğu ve çiftin yakınlardaki bir telefon şirketinde çalıştıkları belirtildi.

Polis ahlaki suiistimal nedeniyle çifti CUH-4 Hukuk Mahkemesi'ne sevk edildi.