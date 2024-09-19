Metroda doğdu, ömür boyu bedava bilet kazandı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Metroda doğdu, ömür boyu bedava bilet kazandı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi, metroda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye ettiğini duyurdu.

Brüksel Toplumlararası Taşımacılık Şirketi'nin (STIB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 15 Eylül'de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı bildirildi.

Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı.

İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak." ifadesi kullanıldı.

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