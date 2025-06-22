Metroda intihar girişimi! İstasyon trafiğe kapatıldı...

Yenikapı istasyonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu sebeple hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 22, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.