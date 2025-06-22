Metroda intihar girişimi! İstasyon trafiğe kapatıldı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metroda intihar girişimi! İstasyon trafiğe kapatıldı...

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada; " Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı." bilgisi paylaşıldı.

Yenikapı istasyonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu sebeple hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”

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