Metroda kabus! Genç manken kanlar içinde kaldı: Kim bu saldırgan?

ABD’de yaşayan, Tayland doğumlu 26 yaşındaki manken Zine Raksasutee, metroda saldırıya uğradı ve kanlar içinde kaldı. Saldırganın, kefaletle serbest bırakılmış eski hükümlü 54 yaşındaki Lewis Doctor olduğu açıklandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Tayland doğumlu manken, New York’ta saldırıya uğradı. Brooklyn metrosunda yaşanan olay ülkede infial yarattı.
22 Haziran’da yaşanan olay mahkemeye taşınırken, 26 yaşındaki Zine Raksasutee saldırı detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Saldırganın, kefaletle serbest bırakılmış eski hükümlü 54 yaşındaki Lewis Doctor olduğu belirtildi.
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Bilinmeyen bir nedenle Doctor’ın genç kadına saldırdığı, önce boğazını sıkarak duvara ittiği, ardından art arda yumrukladığı bildirildi.
Doctor’ın kadını yere yatırıp yüzüne yumruk attığı, parmağındaki yüzük nedeniyle Raksasutee’nin yüzünde yaralar oluştuğu ve kanlar içinde kaldığı dava dilekçesinde belirtildi.
Raksasutee’nin 1.5 yıl önce Tayland’dan ABD’ye taşındığı, eğitimine devam ederken mankenlik yaparak geçimini sağladığı kaydedildi.
Sicili kabarık olan Doctor’ın 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı açıklandı.
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