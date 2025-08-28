Metroda korku dolu anlar! Dumanlar her tarafı kapladı

Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda sefer yapan bir metronun fren balatalarından duman yükselmeye başladı. Dumanların yükselmesi sonrası metroda bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Durumu fark eden yetkililer durağa gelince yolcuları tahliye etti.

Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi.

Bunun üzerine Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edildi.

Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.

Öte yandan, güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

metro.jpg

metro1.jpg

Son Haberler
Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket
Domateste kilo kavgası!
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!