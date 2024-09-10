Metroda yer verme kavgası kamerada

Bursa'da Osmangazi ilçesindeki Acemler Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, metroda yolcular arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Metro içerisindeki iki yolcu, yer verme meselesi yüzünden birbirlerine bağırarak tartışmaya başladı. Olay sırasında metroda bulunan diğer vatandaşlar, tartışan yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan tartışma anları, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Metrobüsünde yer verme kavgası

Yer verme gibi basit bir sebeple başlayan tartışmanın büyümeden sona ermesi, vatandaşların müdahalesi sayesinde oldu. Bu tür olayların, toplu taşıma araçlarında yaşanan stres ve kalabalık sebebiyle zaman zaman meydana gelebildiği biliniyor.

Bursa metrosunda yaşlı ve genç kadın arasında kavga