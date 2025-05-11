Metroda yürüyen kadının başına reklam panosu düştü

Kaynak: AA
Metroda yürüyen kadının başına reklam panosu düştü

Maltepe metro istasyonunda bir kadının başına reklam panosu düştü. Başından yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu.

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı.

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikâyette bulundu.

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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