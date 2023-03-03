3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Metrodaki bıçaklı saldırgan hakkında karar açıklandı

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakkında karar açıklandı

Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık Emrah Yılmaz, 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. 

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:56
Takip Et

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakkında karar açıklandı

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakkında karar açıklandı
+
Aa
-

İstanbul'da Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle "silahla tehdit" ve "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçlarından yeniden yargılanan sanık Emrah Yılmaz hakkında karar açıklandı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

5 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Sanık Yılmaz savunmasında, mağdur Azize Nur Kaya ile tartışırken yerinden hiç kalkmadığını belirterek, "Olay kapanacakken Senanur müdahil oldu. Kendisinin bana tekme attığını Azize doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya'ya yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyordu.

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

7 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, 10 Haziran 2022'deki duruşmada tahliye edilmişti. Sanığın anneye yönelik şiddette bulunduğu ve açık cezaevinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenilmişti.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanık, "hakaret" suçundan iki kişiye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan da 4 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Mahkeme, toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilen sanığın yargılama esnasında herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve adli sicil kaydının bulunması sebebiyle cezalarda takdiri indirim yapmamıştı.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ TARAFINDAN BOZULDU

Kararın ardından davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 Ceza Dairesi, kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçları yönünden yerel mahkemenin kararını onamıştı.

İstinaf mahkemesi, "silahla tehdit" ve "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçları yönünden ise hükmün bozulmasına karar vermişti.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
7
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.