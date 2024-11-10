Metrolar saat 9'u 5 geçe Atatürk için durdu

Kaynak: ANKA
Metrolar saat 9'u 5 geçe Atatürk için durdu

İstanbul'da metrolarda yolculuk yapan vatandaşlar saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye'yle birlikte saygı duruşuna geçerek Ata'sını andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta anıldı. Sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayları kullanan İstanbullular “Sen hep yanımızdasın. Büyük mücadeleler ile kurduğu Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz” anonsu ile karşılandı.

Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 18 hatta bulunan 235 istasyonda ve bin 15 araçta saat 09:05'te anons gerçekleştirdi. Anonsla birlikte metrolarda bulunan vatandaşlar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Ayrıca, Metro İstanbul 2023 yılında hizmete açılan M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı’nın Kozyatağı İstasyonu’nda; Metro İstanbul üst yönetimi, çalışanları ve metro yolcuları ile saygı duruşu ve çelenk bırakma töreni gerçekleştirdi.

İETT ve Özel Halk Otobüsleri de seferlerine 1 dakikalık saygı duruşu arası verdi. Araçlar saygı duruşunun ardından seferlerine devam etti.

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