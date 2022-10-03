3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Seçim anketini beğenmeyen MHP ünlü anketçiyi hedef aldı

Seçim anketini beğenmeyen MHP ünlü anketçiyi hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son açıklanan anket üzerine MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar'ı hedef aldı. Yıldız, şirketin sahibi Özer Sencar'ı 'masa başında anket hazırlamakla' suçladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 08:27
Takip Et

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin anketini beğenmeyen MHP ünlü anketçi Özer Sencar'ı hedef aldı

Seçim anketini beğenmeyen MHP ünlü anketçiyi hedef aldı
+
Aa
-

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıkladığı son kamuoyu araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan önce partisinin oy oranını yüzde 7.9 olarak tespit eden MetroPOLL Araştırma'ya tepki gösterdi.

Metropoll'ün son seçim anketinde AKP, 2018 yılında yapılan genel seçimde oyların yüzde 42.56'sını alarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP'de de durum farklı değildi. Son genel seçimde yüzde 11.10 oranında oy alan partinin, MetroPOLL anketinde 7.9'a gerilediği görülüyordu. Kararsızlar dağıtılınca bu oran yüzde 9.1'e çıkıyordu. 

Şirketin sahibi Özer Sencar'ı 'masa başında anket hazırlamakla' suçlayan Yıldız, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıkladığı son kamuoyu araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan önce partisinin oy oranını yüzde 7.9 olarak tespit eden MetroPOLL Araştırma'ya tepki gösterdi.

Şirketin sahibi Özer Sencar'ı 'masa başında anket hazırlamakla' suçlayan Yıldız, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tahsin Er
3.10.2022 08:50
Ne kadar, ne yaparlarsa yapsınlar, gidiyor gitmekte olan. mhp seçmeni Kuran'ı okusaydı, tövbe eder ve bir daha mhp'ye ve cumhur ittifakına oy vermezdi. Aynı durum akp seçmeni için de geçerli.  
 
fatih
3.10.2022 08:40
mhp baraj altında kalacak siyaseten çöp olacak inşallah  
 
Alpaslan
3.10.2022 08:38
Taş çatlasa %5, MHP diye bir parti kalmayacak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
2
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
3
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
4
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
5
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
6
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
7
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi akademik personel alacak
﻿19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
﻿19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
﻿19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
﻿Korkunç gece. Yengesini öldürüp intihar etti 
﻿Korkunç gece. Yengesini öldürüp intihar etti 
﻿Korkunç gece. Yengesini öldürüp intihar etti 
﻿Erzincan'da midibüs devrildi. 21 yaralı
﻿Erzincan'da midibüs devrildi. 21 yaralı
﻿Erzincan'da midibüs devrildi. 21 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.