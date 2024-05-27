Metropoll'den dikkat çeken anket. 'İmamoğlu veya Yavaş aday olsaydı kazanırdı'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçimlerden zaferle çıkması, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile yarıştığı 14 - 28 Mayıs 2023 seçimlerine dair de tartışmalara yol açtı.

Metropoll Araştırma konuya ilişkin düzenlediği ankette, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dair sorular yöneltildi.

Ankette katılımcılara, "Sizce 14 Mayıs'ta muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu veya Yavaş olsaydı seçimi kazanır mıydı" sorusu yöneltildi.

Metropoll'un kurucusu Özer Sencar, araştırma sonuçlarını paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Halkı ve muhalefet liderliğini hala tanıyamayan, hiçbir veriye dayanmadan muhalif seçmenleri yanlış yönlendiren ve onların geleceğini olumsuz etkileyen, sonuçta özeleştiri yapmayan, muhalif seçmenden özür dilemeyen hamasat ehlinin dikkatine. CHP’lilerin bugünkü görüşüne dikkat."

"SEÇİM KAZANILIRDI" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 54.9

Metropoll Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, İBB Başkanı Ekem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olsaydı seçim kazanılırdı diyenlerin oranı yüzde 54.9 olarak çıktı.

"Hayır kazanamazdı" diyenler ise yüzde 37.4'te kaldı.

CHP İÇİNDE BU ORAN YÜZDE 80’E YAKIN

Yanıtların parti seçmenleri içindeki oranları da dikkat çekti. Anket sonucuna göre, CHP seçmeni olduğunu belirten katılımcıların 77.9’u "Evet kazanırdı" dedi.

İşte o sonuçlar: