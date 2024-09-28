Metropoll'ün son anketinde fark kapandı

Cumhurbaşkanlığı seçimi, en geç 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak gibi görünse de erken seçim seslerini güçlü bir şekilde duymak mümkün.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin "Türkiye'nin Nabzı" başlıklı son anketi, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında önemli ipuçları verdi.

10-17 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde bin 500 katılımcı ile yapılan araştırma, seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki eğilimlerini ortaya koydu.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 27,2 olarak belirlendi. Muhalefetin önde gelen isimlerinden Mansur Yavaş yüzde 26,7 ile Erdoğan'ı yakından takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 18 oy oranına sahip. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da yüzde 9,3 oy oranıyla öne çıkıyor.

Ankete katılanların yüzde 18,8'i ise "fikrim yok" veya "cevabım yok" seçeneklerini tercih etti.

Bu sonuç, seçimlerin sonucunu belirlemede kararsız seçmenlerin önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Metropoll'ün yüzde 2,53 hata payı ile gerçekleştirdiği bu anket, muhalefetin erken seçim taleplerini güçlendirecek gibi görünüyor.