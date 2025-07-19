Metruk bina tehlike yaratıyor: Herkes panik halinde...

Olay, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan metruk bir binanın bir bölümü yıkılma tehlikesi geçirirken, yanındaki 5 ailenin yaşadığı binaya dayandı. Çökme seslerini duyan vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Metruk binadan kopan parçalar yan binaya düşerken, güvenlik amacıyla bina tamamen tahliye edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından çökme tehlikesi bulunan bina mühürlenirken, çevresine emniyet şeridi çekildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Kenan Oğraş, "Bu mahallenin metruk binalarından bıktık. İnsanlar evlerine giremiyor. Sesler geldi, koca mahalle ayağa kalktı. İnsanlar bebekleriyle dışarı çıkmak zorunda kaldı bu saatte" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, benzer durumdaki diğer yapılar için de önlem alınmasını istedi.