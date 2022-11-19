Metruk binada çıkan yangın korkuttu

İHA
Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Dilaver Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler metruk bir binada ateş yaktı.
Dumanların yükselmesinin ardından olay yerme itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
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