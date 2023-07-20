Metruk evden 3 sığınmacı saklarken yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde metruk yapıda sığınmacı barındırdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Metruk evden 3 sığınmacı saklarken yakalandı


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdü.
Bu kapsamda, etrafı beyaz brandayla çevrili arazide yerin kazılıp üzerine ağaç kabuklarının örtülmesi suretiyle yapılan metruk yapıda saklanan sığınmacıları sınırdan getiren, yer temin eden ve iaşe sağlayan 3 şüpheli yakalandı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, metruk yapı yıktırıldı.
3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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