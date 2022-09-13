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Fransa Ligi'nde olaylı maç. Hakemler soyunma odasına kaçtılar

Gün geçmiyor ki futbol sahalarında şiddet görüntüleri yaşanmasın...

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:39
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Metz-Guingamp karşılaşmasında Fransa Ligue 2'de oynanan mücadelede hakemlerin güvenliğinin tehdit edildiği gerekçesiyle yarıda kaldı

Fransa Ligi'nde olaylı maç. Hakemler soyunma odasına kaçtılar
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Fransa Ligue 2'nin 8. haftasının kapanış mücadelesinde Metz, sahasında Guingamp'ı ağırladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 3-3'lük eşitlikle sona ererken ev sahibi ekipte 31. dakikada Boubacar Kouyate ve 45+3. dakikada Alexandre Oukidja kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 56. dakikasında ise ev sahibi ekipten Danley Jean Jacques, kırmızı kart ile oyun dışında kalarak takımını 8 kişi bıraktı.

Bu dakikanın ardından bir taraftarın sahaya girip hakeme doğru yönelmek istemesinden dolayı karşılaşmanın orta hakemi Pierre Gaillouste, güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek karşılaşmayı durdurma kararı aldı.

Hakem heyeti ve takımlar, bu kararın ardından soyunma odasına gitti. Bu süreçte statta güvenlik önlemleri artırılırken, daha sonrasında tekrardan takımlar sahaya çıktı ve karşılaşma yaklaşık 25 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

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