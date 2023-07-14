Meva ne demek? Meva isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Meva da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Meva ne demek? Meva isminin anlamı nedir?

Meva ne demek? Meva isminin anlamı nedir?

Meva adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Meva isminin anlamını araştırıyor. Peki, Meva ne demek? Meva isminin anlamı nedir?

MEVA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Meva ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Sevilen, aranan.

- Sığınacak yer, yurt, mesken.

- Kuran'da geçen cennet isimlerinden biridir.

MEVA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Meva ismi Kur'an-ı Kerim'de (Secde Suresi 19. Ayet ve Necm Suresi 15. Ayet) geçmektedir ve Meva ismini koymak caizdir.

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