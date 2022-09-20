﻿Mevcut amiral gemilerini bile üçe katlayan Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı

donanimhaber'in derlediği habere göre; GTC 2022 etkinliğinde tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı GeForce RTX 3090 Ti modeline göre 2.3 kat daha fazla hassasiyet performansı sunuyor.

Nvidia GeForce RTX 4090 performansı nasıl?

Çift AV1 çözücüler ile 8K 60fps kayıtları destekleyen ekran kartı tek bir 16-pin bağlantısından güç alıyor. TSMC 4nm sürecinde üretilen ekran kartının iki kat daha iyi enerji verimliliği sunduğu ifade ediliyor. Shader Execution Reordering teknolojisi ve DLSS 3.0 ile birlikte ışın izleme performansının iki-üç kat daha fazla olduğu ifade ediliyor. Rasterizasyon performansı ise yine iki kata kadar artıyor.

Tanıtımdan önce ön siparişlere başlayan sitelerin aksine uçuk fiyatlar yok ancak fiyat etiketi önceki nesle göre 100$ daha pahalı. Yeni ekran kartlarında PCIe Gen 5 ve ATX 3.0 uyumlu güç kaynaklarının kullanılması PCI Sig platformu tarafından tavsiye ediliyor.

Nvidia GeForce RTX 4090 teknik özellikleri

AD102-300 grafik birimi

76 milyar transistör

Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri

Üçüncü nesil RT çekirdekleri

128 SM

16384 CUDA çekirdeği

2520MHz boost hızı

82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı

24GB GDDR6X bellek

384-bit veri yolu

1TB/s bant genişliği

450W TGP

660W Max TGP

Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ve çıkış tarihi

Nvidia; GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatını 1599$ olarak açıkladı. Yeni ekran kartının çıkış tarihi ise 12 Ekim.