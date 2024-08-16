Mevduat faizinde taşlar yerinden oynadı. 107 bin lira getirisi var

Türkiye, enflasyon sürecinde baz etkisiyle birlikte yavaşlama sinyalleri verirken, mevduat faizlerindeki yüksek oranlar dikkat çekiyor. Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 50 düzeyinde sabit tutarak sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Bu yaklaşım, mevduat hesaplarında yıllık faiz oranlarının yüzde 50’nin üzerine çıkmasına yol açıyor.

Türkiye’de enflasyon, baz etkisinin etkisiyle yavaşlamaya başlasa da, tam anlamıyla istikrar sağlanmış değil. Ancak, enflasyonun daha da gerileyeceğine dair umutlar artıyor. Ekonomi yönetimi, bu sorunla başa çıkmak için yoğun çaba harcarken, Merkez Bankası da liralaşma stratejisi kapsamında sıkı para politikasına devam ediyor.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 olarak belirlerken, Türk Lirası'nı destekleyici adımlar atmaya devam ediyor. Bankalar tarafından açılan mevduat hesaplarına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, bir aya kadar vadelerde yüzde 53.89, üç aya kadar vadelerde yüzde 58.47, altı aya kadar vadelerde yüzde 51.45, bir yıla kadar vadelerde yüzde 54.18, bir yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 41.88 olarak açıklandı.

100 BİN LİRALIK MEVDUATIN GETİRİSİ NEDİR?

Eğer bir yatırımcı 100 bin lirasını yüzde 53.89 yıllık faiz oranıyla 32 günlük bir vadeye yatırırsa, stopaj oranı düşüldükten sonra 4154 lira faiz getirisi elde edebilir. Aynı şekilde, 500 bin lira yatıran bir yatırımcı ay sonunda 20 bin 770 lira, 1 milyon lira yatıran bir yatırımcı ise 41 bin 540 lira faiz getirisi sağlayabilir.

FAİZ ORANLARINDA MAYIS AYINDAKİ ARTIŞ

Merkez Bankası verilerine göre, Mayıs ayında bazı yatırımcılar yüzde 80 gibi yüksek faiz oranlarından yararlandı. Haziran ayında ise üç aylık vadede yüzde 65 faiz oranı uygulanmıştı. Genellikle, Kur Korumalı Mevduat’tan TL mevduata geçişi teşvik etmek amacıyla bankalar bu tür yüksek faiz oranlarını tek seferlik olarak sunuyor.

STOPAJ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mevduat getirilerinde stopaj oranları artırıldı. Buna göre, 6 aya kadar olan vadeli mevduatlarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'a yükseltilirken, bir yıla kadar vadeli hesaplarda bu oran yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 2.5 olan stopaj oranı sabit kaldı. Bu artış, her ay elde edilen faiz gelirinden daha fazla stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

Nakit birikimi olan milyonlarca vatandaş, yüksek mevduat faizlerinin beraberinde, bikirimlerini mevduatta tutarak ek gelir elde ediyor.

Öyle ki, artık birçok vatandaş konut yatırımı yerine parasını mevduatta tutmayı tercih ediyor. Bu durumda 2 milyon 500 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi de merak konusu oldu. Peki 2 buçuk milyon liranın aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat oranları...

2.5 MİLYON LİRANIN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU

İşte banka banka mevduat oranları ve aylık faiz getirileri:

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46.50

Net Getiri: 94.274 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.594.274 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %40.25

Net Getiri: 81.603 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.581.603 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %43

Net Getiri: 87.178 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.587.178 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %48

Net Getiri: 97.315 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.597.315 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %51

Net Getiri: 103.397 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.603.397 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 105.425 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.605.425 TL

​​​​​​​

CEPTETEB

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 107.452 TL

Vade Sonu Net Tutar: 2.607.452 TL