Mevduat faizinden getirisi 10 kat daha fazla. Bu yatırıma yönelen çok kazanacak

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Mevduat faizinden getirisi 10 kat daha fazla. Bu yatırıma yönelen çok kazanacak

Mevduat faizinden getirisi 10 kat daha fazla olan yatırım aracı belli oldu. Uzmanı tüyoyu verdi.

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