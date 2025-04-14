Mevduat faizleri değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi kaç TL?

Merkez Bnakası'nın faiz kararı öncesi gözler yeniden bankaların mevduat faizlerine çevrildi. Peki banka kaç lira aylık faiz veriyor?
Merkez, sıkılaştırma adımlarının süreceğine işaret ederken TCMB PPK'nın 17 Nisan'daki toplantısı öncesi mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. 1 milyon TL'nin aylık getirisi de bankadan bankaya değişti. Peki 1 milyon lirası olan bir kişi aylık kaç lira mevduat faizi alır_ İşte bankaların mevduat faizi oranları
İŞTE 1 MİLYON LİRANIN AYLIK FAİZ GELİRİ
FİBABANKA
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 50,00
Net Getiri: 37.260 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
QNB
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 48,50
Net Getiri: 36.142 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
AKBANK
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 47,50
Net Getiri: 35.397 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL
CEPTETEB
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 47,00
Net Getiri: 35.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.025 TL
ODEA
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 45,00
Net Getiri: 33.534 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.534 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 35,50
Net Getiri: 26.455 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.455 TL
ING
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 47,00
Net Getiri: 35.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.025 TL
GETİRFİNANS
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 46,00
Net Getiri: 34.279 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.279 TL
GARANTİ BBVA
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 46,00
Net Getiri: 34.279 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.279 TL
DENİZBANK
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 46,50
Net Getiri: 34.652 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.652 TL
YAPI KREDİ
1 milyon TL için
Faiz Oranı: yüzde 45,50
Net Getiri: 33.907 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.907 TL