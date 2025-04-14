Mevduat faizleri değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi kaç TL?

Merkez Bnakası'nın faiz kararı öncesi gözler yeniden bankaların mevduat faizlerine çevrildi. Peki banka kaç lira aylık faiz veriyor?

Merkez, sıkılaştırma adımlarının süreceğine işaret ederken TCMB PPK'nın 17 Nisan'daki toplantısı öncesi mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. 1 milyon TL'nin aylık getirisi de bankadan bankaya değişti. Peki 1 milyon lirası olan bir kişi aylık kaç lira mevduat faizi alır_ İşte bankaların mevduat faizi oranları

İŞTE 1 MİLYON LİRANIN AYLIK FAİZ GELİRİ

FİBABANKA

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 50,00

Net Getiri: 37.260 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL

QNB

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 48,50

Net Getiri: 36.142 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL

AKBANK

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 47,50

Net Getiri: 35.397 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL

CEPTETEB

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 47,00

Net Getiri: 35.025 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.025 TL

ODEA

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 45,00

Net Getiri: 33.534 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.534 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 35,50

Net Getiri: 26.455 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.455 TL

ING

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 47,00

Net Getiri: 35.025 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.025 TL

GETİRFİNANS

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 46,00

Net Getiri: 34.279 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.279 TL

GARANTİ BBVA

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 46,00

Net Getiri: 34.279 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.279 TL

DENİZBANK

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 46,50

Net Getiri: 34.652 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.652 TL

YAPI KREDİ

1 milyon TL için

Faiz Oranı: yüzde 45,50

Net Getiri: 33.907 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.907 TL