Mevduat hesabına para yatıracaklar dikkat! Bankaya gittiğinizde size ilk bu soru sorulacak

Enflasyon Raporu sunumunda mevduat faizlerinin enflasyon karşısında yatırımcısına reel olarak kaybettirdiği sorusuna verilen yanıt, 1-3 aylık mevduatta faizin yüzde 67-68 olduğu şeklindeydi.

Elbette bu rakamın içinde döviz dönüşümlü mevduattan TL’ye dönüşte sağlanan tek seferlik çok yüksek rakamların etkisi var.

"NE KADARLIK MEVDUAT DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

Ancak banka şubesine gidip yukarıdaki faizle vadeli TL mevduat hesabı açmak isterseniz, size sorulacak ilk soru şu olacak: “Ne kadarlık mevduat düşünüyorsunuz?” Evet, gerçekten bankadan alacağınız faiz, kaç paranız olduğuna bağlı. Eğer düşük tutarlı bir hesap açacaksanız, alacağınız faiz Merkez Bankası verisinin ima ettiği rakamdan çok daha düşük olacak.

SON DÖNEMDE MAKAS AÇILDI

Yüksek ve düşük tutarlı mevduatlara farklı faiz uygulaması tabii ki yeni değil. Bankacılık sektöründe olağan bir süreç. Son dönemde farklılaşan ise aradaki makasın açılması. Bu konu TCMB’nin de gündeminde. Enflasyon Raporu’nda ayrı kutuda inceleyen TCMB ekonomistleri de 2022 sonrasında düşük ve yüksek tutarlı mevduatlara uygulanan faiz makasının açıldığını tespit ediyor. Araştırmaya göre 2014-2022 yılları arasında düşük ve yüksek miktarda mevduat faizleri arasındaki fark 3,7 puan iken sonraki dönemde bu fark 10,7 puana yükseldi.