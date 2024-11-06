Mevduatta 'hoş geldin faiz' yarışı kızıştı

Uluslararası Bankacılık devleri, HSBC, Deutsche Bank ve Bank Of America ile kredi değerlendirme kuruluşu S&P Türkiye üzerine yaptığı analizlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında değerlendirmelere yer verildi. Bu değerlendirmede, TCMB'nin faiz indirimine en erken 2025 yılında gidebileceğini öngördü. İşte bu analizleri değerlendiren özel bankalar mevduat kapma yarışına girdi.

HOŞGELDİN FAİZ KIZIŞTI

Özel bankalar TL mevduatta vatandaşa yüzde 37 ile yüzde 49 arasında bir faiz oranı sunuyor. Yeni müşterileri çekmek isteyen bankalar bu faiz bandını yüzde 56'lara kadar çıkarıyor. Bunun içinde müşterilere "Hoş geldin faizi" sunuluyor. Ancak enflasyonla birlikte vatandaş arzuladığı geliri edinemiyor.

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VATANDAŞ HERŞEYİN FARKINDA

Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik öngörülerde, gelecek yıla ertelenmesinin ardından vatandaşlar paralarını en yüksek orandan değerlendirmek istiyor. Bankalarda bu ortamdan faydalanmak için kolları sıvadı. Bu durum 'hoş geldin' veya 'tanışma' faiz altında mevduat yarışına girdi. Bankalar bir dizi kampanya imza atıyor. TL mevduat faizler yüzde 37 ile yüzde 49 bandında seyrederken, işte bu kampanlarala yüzde 54'lere yüzde 56'lara kadar çıkıyor. Bu durum bankalar arasında değişiyor.

MEVDUATTA STOPAJ ARTIŞI

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilmişti. Bu durum da parasına faize yatıranlara kayıp yaşatacak. Bankacılık kaynaklarına göre stopaj artışı mevduat akışında yavaşlama yaşattı. Kampanyalarda yüksek faiz oranları sunuluyor ama istenen diğer şartlar nedeniyle vatandaş arzu edilen geliri elde edememesine yol açıyor.

MEVDUAT ARTTIKÇA FAİZ ARTIYOR.

Mevduat faizlerinde kamu bankaları da hoş geldin faizi uyguluyor. Ancak en üst sınır, yüzde 50,5 oluyor. Özel bankalarda ise bu oran yüzde 49 ile yüzde 53'e çıkıyor. Mevduat miktarı arttıkça da faiz artabıliyor. Bunda da en üst sınır yüzde 56'ya çıkıyor. 100 bin liralık mevduatı bulunan bir vatandaş hoş geldin faizi ile 32 günlük bir vadede ancak 4.500 lira net kazanç elde edebiliyor.

ORAN ARTTIKÇA ŞARTLAR ÇOĞALIYOR

Kamu bankalarının yeni mevduat müşterilerine sundukları faiz oranları en fazla yüzde 50.5’ çıkarken; özel bankalarda bu oran çoğunlukla yüzde 49 ila yüzde 53 aralığında.

Bir özel bankanın dijital bankacılık hizmeti sunan markası, TL mevduata verdiği faizi yüzde 56’ya yükselttiğini açıkladı. Bu da 100 bin lirası olan bir vatandaşın 32 günlük vade sonunda 4 bin 500 liraya yakın bir net kazanç elde etmesi anlamına geliyor.

Bazı bankalar hoş geldin faizi uyguluyor ama bazı şartlar şikayet konusu oluyor. Özel bir banka yüzde 52 faiz oranı ilan ederken, mevduatın yüzde 10'na hoş geldin faizi uygulamaması şikayet konusu ve hayal kırıklığı yaratıyor.