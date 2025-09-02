Mevlit Kandili ne zaman?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, İslam dünyasında en mübarek gecelerden biri olarak kabul ediliyor.

Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu özel gece, dualar ve salavatlarla idrak ediliyor.

Vatandaşların merak ettiği “Mevlid Kandili 2025’te hangi güne denk geliyor?” sorusu da yanıt buldu.

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12’nci gününe denk gelen Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Dini kaynaklarda Mevlid Kandili’nde oruç tutulmasına dair özel bir hüküm bulunmasa da, bu gece Peygamber Efendimiz’in doğumuna dair rivayetleri okumak, dinlemek ve öğrenmek büyük sevap kabul ediliyor. Ayrıca kandil günü veya ertesi gün oruç tutmak da mahzurlu görülmüyor, aksine sevap olarak değerlendiriliyor.