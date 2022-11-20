Gazetemiz yazarlarından tarihçi, yazar, şair, gazeteci ve düşünce insanı Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik. Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir Yeniçağ'daki yazılarına ara vermiş olan Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, uzun yıllar köşesinde ağırlıklı olarak milli kültür konusunda yazılar yazdı. Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede amansız hastalığına yenik düşerek vefat etti.

Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ın cenazesi 22.11.2022 Salı günü öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılıp, Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

1946 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, İlk ve ortaöğrenimini Sorgun, Kırıkkale ve İstanbul’da okuyarak tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde "Millî Mücadele'de Bozguncu Propagandaya Karşı Yapılan Çalışmalar" (1990) adlı tezle tamamladı.

Bir süre Tarım Bakanlığında çalıştı. TRT'de, denetçilik yaptı, ayrıca kültür ve tarih programları hazırladı. "İstiklâl Savaşı'nda Milletimiz'' adlı program dizisiyle, halkın İstiklal Savaşı'na olan katkılarım anlattı. Dede Korkut Hikâyeleri'ni bir bütün olarak radyo için dramatize etti. Bu çalışması ile 1987 Millî Kültür Vakfı Millî Kültüre Hizmet ödülünü aldı. Tarihte Büyük Türk Devletleri" konulu belgesel drama dizisini hazırladı. 1992'de, TRT denetçiliğinden emekliye ayrıldı

Emekli olduktan sonra çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Ayyıldız gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü, Yörûtürk dergisinin yönetmenliğini yaptı. Çalışmalarını Yeni Düşünce dergisinin kültür-sanat yönetmeni olarak sürdürdü.

Yılmaz'ın şiirleri 1964 yılından itibaren Ötüken, Bozkurt, Töre, Türk Edebiyatı, Çınar, Millî Kültür gibi dergilerde yayımlandı. Şiir, hikâye, oyun, senaryo ve araştırma dallarında eserler verdi. Şiirleri şarkı ve ilâhi formunda bestelendi. Çalışmalarından ötürü çeşitli kurumlardan ödüller aldı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2000 Yılının Başardı Gazetecisi seçildi.

ESERLERİ:

OYUN: Deli Dumrul (1987) Damdaki Pabuç (2002).

ROMAN: Ertuğrul Gazi (çizgi roman, 1992).

BİYOGRAFİ: Türk Halklarının Ortak Ata-Babaları (biyografik roman, 1997).

ANTOLOJİ: Şiirimizde Mehmetçik (1994).

ŞİİR: Cenk Hasreti (1977).

ÖYKÜ: Ayakların Dili (2000).

ARAŞTIRMA: Osmanlı'nın Arka Bahçesi (1998).