Mevsim geçişlerinde pekmez ve bitkisel çay tüketilmeli mi? Uzmanlar bakın ne söylüyor!

Mevsim geçişlerinin insanların bağışıklık sistemini zayıflatabilen zorlu dönem olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, bu dönemlerde sağlığın korunması için özellikle pekmez ve bitkisel çayların tüketilmesini önerdi. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu doğal gıdaların sağlığa olan faydalarını ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, mevsim geçişlerinde bağışıklığa destek olduğu bilinen dut, üzüm ve keçiboynuzu pekmezi ile bitkisel çayların tüketilmesini tavsiye etti.

Özkılıç, “Mevsim geçişlerinde vücudun savunma sistemini artırmamız gerekiyor. Bu dönemde antioksidan özellikli pekmezler ve bitkisel çaylar tüketmek faydalı olabilir” dedi.

Yapılan araştırmalar, pekmezlerin yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösterdi.

Özellikle dut, üzüm ve keçiboynuzu pekmezi, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak hastalıklara karşı direnç sağlar.

Beslenme Uzmanı, “Pekmezler, demir ve diğer mineraller açısından zengin olup, enerji seviyelerini artırır ve bağışıklık sistemini destekler” şeklinde konuştu.

BİTKİSEL ÇAYLARIN FAYDALARI

Beslenme Uzmanı Dr. Elif Aydın, "Mevsim geçişlerinde pekmez ve bitkisel çaylar, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle doğal besinlerin tüketimi, sağlığımızı korumada büyük rol oynamaktadır" şeklinde açıklamada bulundu.

Bitkisel çaylar da mevsim geçişlerinde bağışıklığı desteklemek için önerilen doğal ürünler arasında yer alır. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, ekinezya ve hibiscus gibi bitkilerin karışımıyla hazırlanan kış çayları, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

Dr. Yılmaz, “Bu bitkisel çaylar, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudu rahatlatır ve hastalıklara karşı korur” dedi.

TÜKETİM ÖNERİLERİ

Pekmez: Her gün bir kaşık dut, üzüm veya keçiboynuzu pekmezi tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Bitkisel Çaylar: Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, ekinezya ve hibiscus gibi bitkilerle hazırlanan kış çaylarını düzenli olarak tüketmek, vücudun savunma mekanizmasını destekler.

Hijyen ve Beslenme: Mevsim geçişlerinde hijyen kurallarına dikkat etmek ve dengeli beslenmek de hastalıklardan korunmada önemli rol oynar.

Mevsim geçişlerinde pekmez ve bitkisel çay tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Uzmanlar, bu doğal ürünlerin düzenli tüketimini önerdi.