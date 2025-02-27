Mevsimin ilk hasadına başlandı! Kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Mevsimin ilk hasadına başlandı! Kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında çağla hasadı yapılıyor. İlk ürünün kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında çağla hasadı yapılıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve veriyor.

İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

r.jpegPalamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 600 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Datça bademinin lezzet yönünden farklı olduğunu vurgulayan Karayurt, bademin ilçe halkının önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Hacer Karayurt ise bu yıl erken ürün aldıklarını ve verimden memnun olduklarını, erkenci olarak nitelendirilen badem ağaçlarında çağla hasadına başladıklarını ifade etti.

Öte yandan bölgede çiçek açmış badem ağaçları ve papatyalar, doğa tutkunları ile fotoğraf sanatçılarına güzel manzaralar sunuyor.

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