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Antakya'da onlarca bina yıkıldı. Meydan harabeye döndü

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4'lük deprem Antakya'yı vurdu. Şehirde bir çok bina yıkıldı. Deprem sonrası çekilen görüntüler Antakya'da meydana gelen yıkım, durumun vahametini ortaya koyuyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:09
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Meydan harabeye döndü. Antakya'da onlarca bina yıkıldı.

Antakya'da onlarca bina yıkıldı. Meydan harabeye döndü
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Amerika'nın ve Şener Üşümezsoy'un saatler önce revize ettiği Kahramanmaraş'taki 7,7'lik büyük depremin çevre illerde büyük etkisi oldu. Antakya da şehir merkezinde bir çok bina yıkıldı.

Asi Nehri üzerindeki tarihi köprü de depremden nasibini aldı. Köprü büyük hasar gördü

Depremle birlikte Antakya Meydanı'nda büyük yıkım yaşanırken, ara sokaklarda ise onlarca bina ise yerle bir oldu

 

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