Antakya'da onlarca bina yıkıldı. Meydan harabeye döndü

Amerika'nın ve Şener Üşümezsoy'un saatler önce revize ettiği Kahramanmaraş'taki 7,7'lik büyük depremin çevre illerde büyük etkisi oldu. Antakya da şehir merkezinde bir çok bina yıkıldı.
Asi Nehri üzerindeki tarihi köprü de depremden nasibini aldı. Köprü büyük hasar gördü
Depremle birlikte Antakya Meydanı'nda büyük yıkım yaşanırken, ara sokaklarda ise onlarca bina ise yerle bir oldu
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