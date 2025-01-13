Meydana gelen su baskını trafiği felç etmişti! İzmir - Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meydana gelen su baskını trafiği felç etmişti! İzmir - Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

Balıkesir’in üç ilçesinde inen kar suları ve sağanak yağış nedeniyle kapanan Edremit- Çanakkale Yolu trafiğe açıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'nde Kazdağları'ndan inen kar suları ve sağanak yağış nedeniyle oluşan su baskını sebebiyle kapanan Edremit-Çanakkale Yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Meydana gelen su baskını trafiği felç etmişti! İzmir - Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yaptığı açıklamada, "Yol çalışmaları devam ediyor. Yağış nedeniyle tıkanan menfezler karayolları ve belediye ekipleri tarafından açılıyor. Trafikte aksama yok. Çanakkale yönünde iki şeritten trafik akışı sağlanıyor." dedi.

Meydana gelen su baskını trafiği felç etmişti! İzmir - Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

Kaymakam Odabaş, su baskınlarının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yolun güvenli hale getirilmesinin ardından trafiğin normale döndüğünü belirtti. Vatandaşların dikkatli olması ve bölgedeki yönlendirmelere uyması gerektiğini vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

Meydana gelen su baskını trafiği felç etmişti! İzmir - Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

Meydana gelen su baskını trafiği felç etmişti! İzmir - Çanakkale Karayolu tekrar trafiğe açıldı

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