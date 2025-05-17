Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması başladı! Nurgül Yeşilçay’ın ardından Demet Akalın da tepki gösterdi

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Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması başladı! Nurgül Yeşilçay’ın ardından Demet Akalın da tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan program ile boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın ardından, ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu uygulamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni program kapsamında sağlık personelinin, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını açıklamıştı.

Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek diyetisyenler aracılığı ile beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını belirtmişti.

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ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Memişoğlu'nun duyurduğu uygulama birçok bölgede uygulanmaya başladı. Meydanlardaki kilo kontrolü uygulamasına ilk önce Nurgül Yeşilçay ardından da ünlü şarkıcı Demet Akalın tepki gösterdi.

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'SAÇMA UYGULAMAYA SON VERİN'

Akalın; “Gecen bir süre zarfında aşırı kilo almıştım. Çekinip havluların arkasına saklanıyordum plajlarda! Rica ediyorum bu saçma uygulamaya son verin, herkesin içinde sen şişmansın demek gerçekten onur kırıcı“ ifadelerini kullandı.

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