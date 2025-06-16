Meyve çekirdeklerinin gizli tehlikesi! Nadir görülen hastalık alarm veriyor

Nadir görülen bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan Meckel divertiküliti, başarılı bir cerrahi müdahaleyle tedavi edildiği bildirildi. Hastalığın, sindirilemeyen meyve çekirdeklerinin bağırsakta tıkanıklığa yol açması sonucu ortaya çıktığı belirlendi.

Uzmanlar, erik, kiraz ve zeytin gibi çekirdekli meyvelerin yutulmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Meckel divertiküliti, bağırsakta doğuştan gelen bir anomali olarak biliniyor ve genellikle belirti göstermeden yıllarca fark edilmeyebildi. Ancak, sindirilemeyen maddelerin, özellikle meyve çekirdeklerinin, divertikül ağzını tıkaması durumunda iltihaplanma ve ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenteroloji uzmanı Dr. Michael Picco, Meckel divertikülitinin nadiren teşhis edildiğini ve genellikle apandisit ile karıştırıldığını belirtti. Dr. Picco, “Bu tür vakalarda erken teşhis ve cerrahi müdahale hayati önem taşıyor. Meyve çekirdekleri gibi sindirilemeyen maddeler, bağırsaklarda mekanik tıkanıklıklara yol açarak ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir” dedi.

Meyve çekirdeklerinin sağlık üzerindeki etkileri, bilim dünyasında uzun süredir tartışıldı.

Uzmanlar, bazı meyve çekirdeklerinde bulunan “amigdalin” adlı maddenin bağırsaklarda çözünerek siyanid bileşiğine dönüştüğünü ve bu durumun toksik etkilere yol açabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, “Özellikle kayısı, kiraz ve şeftali çekirdeklerinin aşırı tüketimi, çocuklarda ve hamilelerde ciddi zehirlenmelere, hatta ani ölümlere neden olabilir. Bu nedenle çekirdek tüketiminden tamamen kaçınılmalı” uyarısında bulundu.

Uluslararası bir çalışmada, Japonya’daki Kumamoto Üniversitesi’nden araştırmacılar, zeytin çekirdeğinin içeriğinde bulunan fitokimyasalların kanserli hücrelerin yayılmasını engelleyebileceğini ortaya koydu. Ancak, bu çalışmada çekirdeklerin doğrudan yutulması değil, işlenmiş formda kullanılması önerildi.

Uzmanlar, zeytin çekirdeğinin nörolojik hastalıklarda kullanılabilecek “nervonik asit” içerdiğini belirtse de, çiğ çekirdek tüketiminin sindirim sistemi için riskli olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: DİKKATLİ TÜKETİM ŞART

Uzmanlar, çekirdekli meyvelerin sağlık faydalarının yadsınamaz olduğunu, ancak çekirdeklerin yutulmasının bağırsak tıkanıklığı, iltihaplanma ve hatta toksik etkiler gibi ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Beslenme uzmanları, meyvelerin kabuklarıyla tüketilmesinin vitamin ve mineral alımını artırdığını, ancak çekirdeklerin mutlaka çıkarılması gerektiğini vurguladı.