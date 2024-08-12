Meyve kasası kazaya yol açtı

Kaza, Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi karşısındaki viyadükte gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Evren Ş. yönetimindeki pazarcı kamyonetinden yola boş bir meyve kasası düştü. Bu sırada, Mertcan Güngör'ün kullandığı otomobil, yola düşen kasaya çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan araç, bariyere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Mertcan Güngör ile araçta bulunan Kübra Güngör ve Ahmet Altunel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.