Meyve suyu üreticisi kapısına kilit vurdu. Çalışanlar iş aramaya başladı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde faaliyet gösteren meyve suyu üreticisi Fruchtwerk Milke, tedarik zincirindeki kriz nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Bad Sassendorf merkezli şirket, iki aydır ham madde temin edemediği için üretimi durdurdu. Şirketin kurucusu Florian Milke, en büyük tedarikçileriyle iletişim kuramadıklarını ve bu durumun işletmeyi çöküşe sürüklediğini belirtti.

Yıllık bin ton meyve işleme kapasitesine sahip firma, 2014’ten beri bölge çiftçileriyle iş birliği yaparak yerel üretimi destekliyordu. İflas, özellikle Rewe ve Edeka gibi büyük süpermarket zincirlerini vuracak. Fruchtwerk Milke’nin ürünleri raflardan kalkarken, alternatif tedarikçilerin uzak bölgelerde olması lojistik maliyetleri artırıyor. Bu durum, hem fiyatları hem de bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Yerel çiftçiler de ürünlerini değerlendirme fırsatını kaybederken, tüketiciler meyve suyu çeşitliliğinde azalma riskiyle karşı karşıya. Şirketin 16 çalışanı, iflas maaşı sistemiyle üç ay boyunca maaş almaya devam edecek. Ancak işletmenin yeniden yapılandırılıp kurtarılabileceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Florian Milke, durumu “yüreğimizi burkan bir karar” olarak tanımladı ve işletmeyi yeniden ayağa kaldırma umudunu koruduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük ölçekli üreticiler de benzer tedarik sorunlarıyla karşı karşıya.