Meyve suyu üreticisi kapısına kilit vurdu. Çalışanlar iş aramaya başladı

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Meyve suyu üreticisi kapısına kilit vurdu. Çalışanlar iş aramaya başladı

Kuzey Ren-Vestfalya’da meyve suyu üreticisi Fruchtwerk Milke, tedarik krizi nedeniyle iflas etti. Süpermarketler ve çalışanlar etkilenirken, bölge ekonomisi sarsılıyor. Şirketteki çalışanlar iş aramaya başladı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde faaliyet gösteren meyve suyu üreticisi Fruchtwerk Milke, tedarik zincirindeki kriz nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Bad Sassendorf merkezli şirket, iki aydır ham madde temin edemediği için üretimi durdurdu. Şirketin kurucusu Florian Milke, en büyük tedarikçileriyle iletişim kuramadıklarını ve bu durumun işletmeyi çöküşe sürüklediğini belirtti.

333.jpg

Yıllık bin ton meyve işleme kapasitesine sahip firma, 2014’ten beri bölge çiftçileriyle iş birliği yaparak yerel üretimi destekliyordu. İflas, özellikle Rewe ve Edeka gibi büyük süpermarket zincirlerini vuracak. Fruchtwerk Milke’nin ürünleri raflardan kalkarken, alternatif tedarikçilerin uzak bölgelerde olması lojistik maliyetleri artırıyor. Bu durum, hem fiyatları hem de bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor.

.jpg

Yerel çiftçiler de ürünlerini değerlendirme fırsatını kaybederken, tüketiciler meyve suyu çeşitliliğinde azalma riskiyle karşı karşıya. Şirketin 16 çalışanı, iflas maaşı sistemiyle üç ay boyunca maaş almaya devam edecek. Ancak işletmenin yeniden yapılandırılıp kurtarılabileceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Florian Milke, durumu “yüreğimizi burkan bir karar” olarak tanımladı ve işletmeyi yeniden ayağa kaldırma umudunu koruduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük ölçekli üreticiler de benzer tedarik sorunlarıyla karşı karşıya.

icecek-dolabi-modelleri-ozellikleri-ve-fiyatlari-neler.jpg

Son Haberler
Pişmanlık gözyaşları yetmedi! 10 bıçak darbesine müebbet hapis
Pişmanlık gözyaşları yetmedi! 10 bıçak darbesine müebbet hapis
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasına böyle tepki verdi
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasına böyle tepki verdi
Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı
Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!