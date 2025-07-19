Meyve ve sebze fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Pazarda limon 150 lira

Günden güne fiyat etiketlerine yansıyan zamlar vatandaşın daha da belini büküyor. Ekonomik alanda yaşanan dalgalanma devam ederken, hayat pahalılığını etkisi gündelik yaşamda her alanda hissediliyor meyve ve sebzeye gelen zamlar vatandaşın tepkisini topladı. Turgutreis Pazarı’nda limon kiraz gibi meyvelerin fiyatları vatandaşa el insaf dedirtti.

TÜİK verilerine göre meyve fiyatlarındaki artış oranı geçen yıla göre %200’ün üzerinde seyrediyor. Bu oranın tarım ürünlerinde şimdiye kadar kayda geçmiş en yüksek artış olarak tarihe geçerken, geçtiğimiz yıl bir pazar alışverişi sadece zaruri ihtiyaçlar alındığında 200 TL ile 300 TL bandında olurken bu yıl 600 TL dahi yetmiyor.

Bodrum’da bulunan Turgutreis Halk pazarında satılan ürünlerden bazılarının fiyatları ise şöyle;

Kiraz 600 TL

Vişne 300 TL

Limon 150 TL

Bamya 150 TL

Havuç 50 TL

Şeftali armut ve nektar 150 TL

