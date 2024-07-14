Meyve ve sebzelerde kanser riski. Görünmez tehlike

Dr. Olum, vatandaşların ürün alırken büyük marketlerden iyi tarım uygulamalı sertifikalı ve organik tarım sertifikası olan ürünleri tercih etmelerini önerdi.
Bu sertifikalı ürünlerde kalıntı limiti çok düşük olan pestisitler kullanıldığını ve Tarım Bakanlığı tarafından denetlendiğini söyledi.
Ayrıca ürünlerin bol su ile yıkanması ve kabuklarının soyulmasının etkili olduğunu belirtti.
Pestisitlerin azaltılması için çiftçilere verilen eğitimin artırılması gerektiğini vurgulayan Olum, “Çiftçi kendi toprağına ve suyuna zarar verdiğinin farkında olmalı. Bu eğitimlerin düzenli ve sürekli şekilde yapılıyor olması lazım. İyi Tarım gibi bazı sağlıklı tarım yöntemleri konusunda çiftçi bilinçlendirilmeli ve desteklenmeli” diye konuştu.