Kaynak: İHA
Meyve yüklü kamyon şarampolden yuvarlandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde şarampole yuvarlanan meyve yüklü kamyonun şoförü Halil Kutlu, ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gölcük ilçesi Sofular köyünde meydana geldi. Halil Kutlu yönetimindeki meyve yüklü kamyon, şoförünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı. İ

hbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan Halil Kutlu’yu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Kutlu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kutlu’nun vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

