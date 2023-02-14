Zayıflamak isteyen kişiler bu süreçte diyet listelerine meyve de ekliyor. Uzmanlar bazı meyvelerin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olduğunu söylemektedir. Peki, meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?

Sağlıklı kilo verebilmek için bağışıklığı güçlendiren ve doğal lif kaynağı olan bazı meyveleri diyet listenize eklemeniz gerekir. Antioksidan deposu olan ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımı destekleyen bu meyveleri tüketerek kilo verebilirsiniz.

Beslenme listenize ekleyeceğiniz bazı meyveler ile hem bağışıklığınızı güçlendirebilir hem de yağ yakımına destek olabilirsiniz.

HANGİ MEYVELER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR?

-Elma

-Kavun

-Şeftali

-İncir

MEYVE ZAYIFLATIR MI?

ELMA

Elma doğal lif kaynağıdır. Bu özelliği ile sindirim sistemini düzenler ve bağırsakları çalıştırır. İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayan elma, metabolizmayı da hızlandırıyor.

Elmalar düşük kalorili, yüksek lifli ve çok doyurucu özelliğiyle kilo vermenize katkı sağlıyor.

KAVUN

Kavun besin değeri açısından çok zengindir. A, B, B1, C vitaminleri, potasyum, iyot ve brom deposudur.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde uykusuzluk, stres, kansızlık, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına da iyi gelir.

Kavun yüksek su içeriği sayesinde mideye doygunluk hissi verir ve fazla kalori alımını engeller.

ŞEFTALİ

Şeftali antioksidan bakımından çok zengin meyveler arasında yer alır. Yavaşlayan metabolizmayı da hızlandıran şeftali, antioksidan açısından da zengin bir meyve olarak bilinir.

Şeftali sindirim sistemini düzenlediği için kısa sürede kilo vermenizi kolaylaştırır. Vücutta biriken ödem ve toksinleri kolay bir şekilde atlamanıza yardımcı olur.

İNCİR

Her ne kadar taze incir yerine kuru incir tercih edilse de bilinenin aksine taze olanı kesinlikle vücut için daha faydalıdır. Hatta kilo verme etkisini dahi kolaylıkla gösterebilir. Bunu ise uzun süre tok tutmasına ve sindirim sistemini hareketlendirmesine borçludur.

1 adet büyük boy incir sadece 55 kaloridir. Üstelik içeriğindeki faydalı besin elementleri ile daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda yenilen gıdaların yağ olarak depolanmasını önlemeye de destek olur. Ara öğününüzde bir adet büyük boy inciri rahatlıkla tüketebilirsiniz.