14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?

Meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler metabolizmayı hızlandıran ve lif kaynağı pek çok meyveyi diyet listelerine ekliyor. Zayıflama sürecinde kişiler meyvelerin yağ yakıcı özelliğinden faydalanıyorlar. Peki, meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 19:34
Takip Et

Meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?

Meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?
+
Aa
-

Zayıflamak isteyen kişiler bu süreçte diyet listelerine meyve de ekliyor. Uzmanlar bazı meyvelerin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olduğunu söylemektedir. Peki, meyve zayıflatır mı? Hangi meyveler metabolizmayı hızlandırır?

Sağlıklı kilo verebilmek için bağışıklığı güçlendiren ve doğal lif kaynağı olan bazı meyveleri diyet listenize eklemeniz gerekir. Antioksidan deposu olan ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımı destekleyen bu meyveleri tüketerek kilo verebilirsiniz.

Beslenme listenize ekleyeceğiniz bazı meyveler ile hem bağışıklığınızı güçlendirebilir hem de yağ yakımına destek olabilirsiniz.

HANGİ MEYVELER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR?

-Elma

-Kavun

-Şeftali

-İncir

MEYVE ZAYIFLATIR MI?

ELMA

Elma doğal lif kaynağıdır. Bu özelliği ile sindirim sistemini düzenler ve bağırsakları çalıştırır. İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayan elma, metabolizmayı da hızlandırıyor.

Elmalar düşük kalorili, yüksek lifli ve çok doyurucu özelliğiyle kilo vermenize katkı sağlıyor.

KAVUN

Kavun besin değeri açısından çok zengindir. A, B, B1, C vitaminleri, potasyum, iyot ve brom deposudur.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde uykusuzluk, stres, kansızlık, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına da iyi gelir.

Kavun yüksek su içeriği sayesinde mideye doygunluk hissi verir ve fazla kalori alımını engeller.

ŞEFTALİ

Şeftali antioksidan bakımından çok zengin meyveler arasında yer alır. Yavaşlayan metabolizmayı da hızlandıran şeftali, antioksidan açısından da zengin bir meyve olarak bilinir.

Şeftali sindirim sistemini düzenlediği için kısa sürede kilo vermenizi kolaylaştırır. Vücutta biriken ödem ve toksinleri kolay bir şekilde atlamanıza yardımcı olur.

İNCİR

Her ne kadar taze incir yerine kuru incir tercih edilse de bilinenin aksine taze olanı kesinlikle vücut için daha faydalıdır. Hatta kilo verme etkisini dahi kolaylıkla gösterebilir. Bunu ise uzun süre tok tutmasına ve sindirim sistemini hareketlendirmesine borçludur.

1 adet büyük boy incir sadece 55 kaloridir. Üstelik içeriğindeki faydalı besin elementleri ile daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda yenilen gıdaların yağ olarak depolanmasını önlemeye de destek olur. Ara öğününüzde bir adet büyük boy inciri rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
3
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
4
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
5
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
6
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
7
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
﻿Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
﻿Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
﻿Doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı
﻿Doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı
﻿Doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı
﻿Depremzede Cihan Emir, telefonda Galatasaraylı isimlerle görüştü. Dursun Özbek söz verdi
﻿Depremzede Cihan Emir, telefonda Galatasaraylı isimlerle görüştü. Dursun Özbek söz verdi
﻿Depremzede Cihan Emir, telefonda Galatasaraylı isimlerle görüştü. Dursun Özbek söz verdi
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.