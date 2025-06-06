Meyvesi kansere duvar örüyor sapı ödemi söndürüyor. Lapseki devinin hasadı başladı. Tarlada kilosu 600 TL

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, çay bardağına sığmayan dev ‘Ziraat 900’ kirazlarının hasadı başladı. Kanseri önleyen, ödemi söndüren bu kirazlar, tarlada 600 TL’ye satılıyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi, kiraz ve şeftali üretimiyle Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlçede, çay bardağı boğumundan geçmeyen, iriliği ve lezzetiyle ünlü ‘Ziraat 900’ cinsi kirazların hasadı başladı.

Aromasını Lapseki’nin verimli topraklarından alan bu kirazlar, hem yerel hem de ulusal piyasada büyük rağbet görüyor. Tarlada kilosu 600-700 TL’den satılan kirazlar, İstanbul’daki meyve hallerinde 400-500 TL arasında alıcı buluyor.

Lapseki’de yaklaşık 7 bin ila 10 bin dekar alanda gerçekleştirilen kiraz üretimi, bölgenin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. 13 yıldır kiraz yetiştiriciliği yapan Cihat Gündüz, “Bu kirazlar, piyasada ‘Lapseki devi’ olarak biliniyor. Çay bardağına sığmayacak kadar iri ve erken olgunlaşmasıyla öne çıkıyor. Bakımına özen gösteriyoruz; kalsiyum ve potasyum takviyesiyle kalitesini artırıyoruz. İlçe tarım müdürlüğümüzün desteğiyle zararlılara karşı tuzaklar kuruyoruz. Sonuçta ortaya eşsiz bir ürün çıkıyor,” diyor. Kirazlar, özellikle hediyelik olarak tercih ediliyor ve internet üzerinden de yoğun talep görüyor.

SAĞLIK MUCİZESİ

Kiraz, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık faydalarıyla da öne çıkıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanları, kirazın yüksek antioksidan içeriğiyle kanseri önleyici etkiye sahip olduğunu belirtiyor.

Antosiyanin, kuarsetin, C vitamini, A vitamini ve melatonin gibi bileşenler içeren kiraz, hücre üzerindeki stresi azaltarak serbest radikallerin zararlı etkilerini engelliyor. Kan basıncını düşürüp kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan bu meyve, özellikle yaz aylarında tansiyon hastalarının beslenmesinde önemli bir yer tutuyor.

Kirazın cilt sağlığına da katkıları büyük. Polifenoller sayesinde güneş ışınlarının yol açtığı cilt hasarını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, kiraz sapının kaynatılarak içilmesi, halk arasında kabızlık ve ödem sorunlarına çözüm olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, kiraz sapı suyunun aşırı tüketiminin vücudu susuz bırakabileceği uyarısında bulunuyor. Bunun yerine kirazı bütün olarak tüketmek daha faydalı.

KİLO DA VERDİRİYOR

Kiraz, kilo vermek isteyenler için ideal bir meyve. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor ve tokluk hissi sağlıyor. Günde iki su bardağı kiraz, yetişkin bir bireyin günlük lif ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor.

Kompleks karbonhidrat içeriği tatlı isteğini bastırırken, potasyum ve magnezyum sayesinde egzersiz sonrası kas ağrılarını hafifletiyor. Bir porsiyon kiraz (10-12 adet), günlük meyve tüketiminin bir kısmını karşılayarak diyetlere çeşitlilik katıyor.

YOĞUN İLGİ VAR

Lapseki kirazları, özellikle erken olgunlaşmasıyla karpuz ve şeftali sezonundan önce piyasaya çıkıyor. Bu da talebi artırıyor. Üreticiler, ürünlerini hem yerel piyasada hem de İstanbul gibi büyük şehirlerde satıyor. Gündüz, “İnternetten siparişler alıyoruz, hasta yakınları hediye olarak tercih ediyor. Fiyatlardan memnunuz,” diyor.

Lapseki’de kiraz üretiminde modern tarım teknikleri kullanılıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün sağladığı destekle zararlı böceklere karşı tuzaklar kuruluyor, kimyasal mücadele yerine çevre dostu yöntemler tercih ediliyor. Bu, kirazların kalitesini artırarak bölgeye özgü bir marka değeri yaratıyor.

Lapseki, kiraz üretiminde sürdürülebilirliği hedefliyor. Üreticiler, toprağın verimliliğini korumak için organik gübre ve düzenli sulama sistemleri kullanıyor. Bu çabalar, Lapseki kirazını hem lezzet hem de sağlık açısından vazgeçilmez kılıyor.